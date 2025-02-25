«Власть Трампа – от Бога? Похоже-похоже. Как говорят у них: looks like». Дегтярев о президенте США
– Заголовок у вашего интервью [Спортсу’’ в 2016 году] был мощнейший: «Любая власть от Бога, а Барака Обамы – от сатаны».
– Так время только подтвердило мои высказывания. Сколько Обама натворил бед в мире? Сколько войн было развязано из-за его президентства? Какой огромный ущерб нанесен мировой безопасности? Вот поэтому, да – похоже, я снова все правильно сказал. И, кстати, американские избиратели со мной согласились, выкинув демократов. Переизбрали Дональда Трампа и республиканцев.
– А власть Трампа – от бога?
– Ну, похоже-похоже. Как говорят у них: looks like… – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дягтерев в новом интервью Спортсу’’.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
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