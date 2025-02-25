Михаил Дегтярев: «Губерниев глубоко разбирается в спорте, он не диванный эксперт. Говорит много дельных вещей»

Михаил Дегтярев оценил Дмитрия Губерниева в роли советника министра спорта.

– Недавно комментатор Дмитрий Губерниев стал вашим советником. Для чего?

– Я уважаю его мнение, мне интересно его слушать.

А родилась идея во время одного из форумов, который Дмитрий модерировал. Там протокольщики немного накосячили, с документами что-то было не то. А он так хорошо разрулил, и мне помог, и пару советов дал. Вот я предложил: «Слушай, если ты так хорошо советуешь, давай будешь моим советником официально?» Он согласился.

Ну все, слово не воробей, а дела важнее слов.

– Прислушиваетесь?

– Он много дельных вещей говорит. Безусловно, Губерниев глубоко разбирается в спорте. Он не диванный эксперт. Кстати, про них. У меня в приемной в Минспорте в рамочке висит высказывание: «Откуда взялось столько специалистов в спорте? Нормальные же вирусологи и политологи были», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает