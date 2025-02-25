Дегтярев о присвоении Соловьеву звания мастер спорта: «Владимир участвует в турнирах, успешно. Он поставил цель стать профессиональным стрелком – и достиг ее»

Михаил Дегтярев отметил успехи журналиста Владимира Соловьева в стрельбе.

– На днях вы вручили корочку мастера спорта по практической стрельбе телеведущему Владимиру Соловьеву. За что?

– Так заслужил! Он участвует в турнирах, успешно. Вот федерация его и представила, подала документы. Он же не первый год соревновался, шел к этому, хорошо стреляет из разных видов оружия. Когда-то поставил цель стать профессиональным стрелком – и достиг ее. Уважаю.

Почему вы решили отдельно поздравить его на своем канале, это же рядовой норматив?

– Он человек известный, пусть люди знают. Сам-то Владимир скромный, я вообще ему звание присвоил еще в декабре. Но опять журналисты спортивные ни черта не читают – ни устав Олимпийского комитета России (ОКР), ни опубликованные приказы министра. Проворонили.

Поэтому: подпишитесь на [телеграм-канал] «Пулемет Дегтярева» – это обязательно! На официальные каналы ОКР и Минспорта. Ну и по желанию на «Дегтярев-на-спорте» – это моя пресс-служба ведет, там постят что-то прикольное, – сказал министр спорта и глава ОКР Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева