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Губерниев об исключении ОКР и двух клубов из пакета санкций ЕС: «Большое спасибо венграм. Они делают это в тесной связке с командами Дегтярева и Дюкова»

Дмитрий Губерниев поблагодарил Венгрию за помощь российскому спорту.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух футбольных клубов из пакета санкций Евросоюза.

«Венгры молодцы, большое им спасибо. Но не стоит забывать, что они делают это в тесной связке с командами [министра спорта, главы ОКР] Михаила Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова.

Уже не раз говорил, что РФС принимает очень грамотные и взвешенные решения. А Дегтярев, министерство спорта и ОКР выполняют огромный объем работы по возвращению наших спортсменов. Знаю это из первых рук как советник министра, хотя всего рассказать не могу.

Отмечу, что Дегтярев находится на связи не только с Венгрией, но и с другими странами. Это навевает осторожный оптимизм, особенно на фоне встречи в Саудовской Аравии», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoАлександр Дюков
logoРФС
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