Михаил Дегтярев: «Общая задача России и Беларуси – борьба с допингом. Мы союзники со всеми организациями, включая WADA»

Михаил Дегтярев назвал борьбу с допингом общей задачей России и Беларуси.

Об этом он высказался после совместного заседания коллегий министерств спорта обеих стран.

«Наша общая задача – борьба с допингом. Я не раз говорил: мы союзники со всеми организациями, включая WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Во время моей недавней командировки в ОАЭ мы с коллегами вспоминали Международный антидопинговый форум «Чистый спорт без границ», который проходил в сентябре здесь, в Минске. По его итогам предложено создать международный дискуссионный клуб стран БРИКС по вопросам науки и образования в сфере антидопинга.

В условиях работы по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену считаем, что дискуссионный клуб может стать хорошей экспертной площадкой. Он покажет открытость антидопинговой системы России и Беларуси, а также готовность к сотрудничеству с международными организациями в борьбе с допингом в спорте», – заявил министр спорта РФ Дегтярев .

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА