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Михаил Дегтярев: «Главная цель – возвращение в международный спорт. Мы не будем окукливаться, не будем хлопать дверьми – будем вместе возвращаться, постепенно»

Россия и Беларусь скоординируют усилия по возвращению атлетов на мировую арену.

Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Наша основная цель – полноценное возвращение в мировой спорт. В том числе мы договорились координировать наши совместные усилия по работе с международными федерациями по видам спорта, по линии олимпийских комитетов», – сказал Дегтярев, комментируя достигнутые договоренности с Минспорта Беларуси.

«То же самое делаем по линии взаимодействия ОКР с Международным олимпийским комитетом (МОК). Главная цель – возвращение в международный спорт. Мы не будем окукливаться, не будем хлопать дверьми – мы будем вместе возвращаться, постепенно. И мы видим уже такое потепление в разных видах спорта», – добавил Дегтярев.

МОК рекомендует спортивным федерациям допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе, однако в отдельных видах спорта они по-прежнему отстранены от участия.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта Беларуси
НОК Беларуси
ОКР
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