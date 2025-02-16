Михаил Дегтярев: «Главная цель – возвращение в международный спорт. Мы не будем окукливаться, не будем хлопать дверьми – будем вместе возвращаться, постепенно»
Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Наша основная цель – полноценное возвращение в мировой спорт. В том числе мы договорились координировать наши совместные усилия по работе с международными федерациями по видам спорта, по линии олимпийских комитетов», – сказал Дегтярев, комментируя достигнутые договоренности с Минспорта Беларуси.
«То же самое делаем по линии взаимодействия ОКР с Международным олимпийским комитетом (МОК). Главная цель – возвращение в международный спорт. Мы не будем окукливаться, не будем хлопать дверьми – мы будем вместе возвращаться, постепенно. И мы видим уже такое потепление в разных видах спорта», – добавил Дегтярев.
МОК рекомендует спортивным федерациям допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе, однако в отдельных видах спорта они по-прежнему отстранены от участия.
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