Летний Кубок сильнейших атлетов России и Беларуси пройдет с мая по август
Соревнования летнего Кубка сильнейших спортсменов России и Беларуси и России пройдут с мая по август 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского Национального олимпийского комитета (НОК). В Минске проходила совместная коллегия министерств спорта обеих стран.
Планируется, что турниры пройдут по 12 видам спорта.
15 февраля в Раубичах стартовал зимний Кубок сильнейших по биатлону.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал НОК Беларуси
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