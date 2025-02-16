Летний Кубок сильнейших атлетов России и Беларуси пройдет с мая по август

Соревнования летнего Кубка сильнейших спортсменов России и Беларуси и России пройдут с мая по август 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского Национального олимпийского комитета (НОК). В Минске проходила совместная коллегия министерств спорта обеих стран.

Планируется, что турниры пройдут по 12 видам спорта.

15 февраля в Раубичах стартовал зимний Кубок сильнейших по биатлону.