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Американский бегун Грант Фишер установил второй мировой рекорд за неделю

Американский бегун Грант Фишер установил второй мировой рекорд за неделю.

Фишер пробежал 5000 м на турнире BU David Hemery Valentine Invitational в Бостоне за  12.44,9 – это новый рекорд в помещениях. Предыдущий принадлежал эфиопу Кенинисе Бекеле (12.49,06) и был установлен в 2004 году.

9 февраля Фишер также побил рекорд на дистанции 3000 м в помещениях.

Якоб Ингебригтсен установил сразу два мировых рекорда за один забег на турнире во Франции

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: AP
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