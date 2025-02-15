Американский бегун Грант Фишер установил второй мировой рекорд за неделю
Американский бегун Грант Фишер установил второй мировой рекорд за неделю.
Фишер пробежал 5000 м на турнире BU David Hemery Valentine Invitational в Бостоне за 12.44,9 – это новый рекорд в помещениях. Предыдущий принадлежал эфиопу Кенинисе Бекеле (12.49,06) и был установлен в 2004 году.
9 февраля Фишер также побил рекорд на дистанции 3000 м в помещениях.
Якоб Ингебригтсен установил сразу два мировых рекорда за один забег на турнире во Франции
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: AP
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