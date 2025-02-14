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Якоб Ингебригтсен установил сразу два мировых рекорда за один забег на турнире во Франции

Якоб Ингебригтсен установил сразу два мировых рекорда за один забег.

На турнире во французском Льевене норвежец сначала побил свой же рекорд в беге на 1500 м в залах, пробежав за 3.29,63.

А затем еще и установил новый рекорд в беге на милю, показав время 3.45,14. Предыдущий рекорд здесь принадлежал американцу Яреду Нугусе (3.46,63) – он установил его всего пять дней назад.

«Ощущения невероятные. Вот такое бывает в Льевене. Сейчас я очень счастлив. Нужно было фокусироваться на всей дистанции целиком. Это было сложно, но стоило того», – сказал Ингебригтсен.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: The New York Times
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