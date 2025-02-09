Американец Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в залах

Американский легкоатлет Грант Фишер обновил мировой рекорд на 3000 метров в залах.

На турнире в Нью-Йорке Фишер преодолел дистанцию за 7 минут 22,91 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Коул Хокер (7.23,14), третьим – француз Джимми Грессье (7.30,18).

Фишер и Хокер превзошли прежний мировой рекорд, который принадлежал Ламехе Гирме из Эфиопии (7.23,81).

Гранту Фишеру 27 лет, он является бронзовым призером Олимпиады в Париже в беге на 5000 и 10000 м.