Американец Грант Фишер установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в залах
Американский легкоатлет Грант Фишер обновил мировой рекорд на 3000 метров в залах.
На турнире в Нью-Йорке Фишер преодолел дистанцию за 7 минут 22,91 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Коул Хокер (7.23,14), третьим – француз Джимми Грессье (7.30,18).
Фишер и Хокер превзошли прежний мировой рекорд, который принадлежал Ламехе Гирме из Эфиопии (7.23,81).
Гранту Фишеру 27 лет, он является бронзовым призером Олимпиады в Париже в беге на 5000 и 10000 м.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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