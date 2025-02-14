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Виталий Смирнов: «С МОК можно и нужно работать. Сейчас очень многое будет зависеть от того, кто станет его президентом»

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов считает, что с МОК нужно работать.

– Сейчас МОК все та же организация, с которой можно работать?

– Можно и нужно работать, потому что МОК меняется иногда в зависимости от различных составляющих. Сейчас очень многое будет зависеть от того, кто станет его президентом. Сейчас нельзя публично говорить о своих преференциях или наоборот, но поступки кандидатов будет диаметрально противоположными. Будем надеяться, что события будут развиваться в том направлении, в котором мы заинтересованы, и не только мы, но и олимпийское движение. <...>

– Насколько МОК независим сейчас? Многие считают, что он управляется США через огромные спонсорские контракты.

– США много денег вкладывают и перечисляют МОК. Телевизионные права стоят больше, чем все телевизионные права всех стран мира. Понятно, что они не альтруисты, эти деньги они платят, потому что команда, которая выступает на Играх, занимает ведущие места. Но я напомню, что если не брать первые Игры в Хельсинки, то во времена Советского Союза мы проигрывали только дважды – в Токио и в Мексике. И эта борьба вызывала невероятный ажиотаж, зрительский интерес.

Кроме того, есть спонсорская программа, где США тоже были первыми. Кстати, ни Советский Союз, ни Россия в этой программе не участвовали. Так вот, США полагали и полагают, что за подобный финансовый вклад они имеют право выдвигать определенные требования.

И что еще усугубляет ситуацию – МОК на себя тратит максимум 20%, 80% переходят национальным олимпийским комитетам, международным федерациям и столицам будущих Игр в качестве кредита. Таким образом, от поведения МОК в той или иной ситуации, которую диктуют США, в большой степени зависят национальные олимпийские комитеты и федерации. Это дает им определенные вольности, в частности, это связано с WADA и USADA, – сказал Смирнов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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