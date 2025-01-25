Тихонов о недопуске россиян: «Вернут, куда денутся, ведь падает рейтинг ТВ. Я общаюсь с Европой, все прекрасно понимают, что конкуренцию в Олимпийских играх составляла Россия, СССР»

Александр Тихонов высказался о падении ТВ-рейтингов без российских спортсменов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отреагировал, в частности, на заявление кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Давида Лапартьена. Тот ранее отметил, что Россия не останется вне олимпийского движения навсегда.

«О чем я говорил, когда все эти санкции начались. Вернут, куда они денутся, ведь падает рейтинг телевидения. Я общаюсь с Европой, везде есть друзья, все это прекрасно понимают, что конкуренцию в Олимпийских играх составляла Россия, Советский союз. Россия – американцам в летней Олимпиаде, а норвежцам – в зимней. И рейтинг телевидения и прессы был совершенно другой. Я думаю, наконец, у них возобладал здравый смысл.

Я все-таки на четырех Олимпиадах сам выступал и на пяти Олимпиадах был гостем. Я видел, что все внимание было ведущим странам. Вот и думаю, что пора, наверное, очухаться и одуматься. И второй вопрос, надо восстанавливать, как это было раньше у нас и в федерациях, и в МОК, когда 34 года был Виталий Георгиевич Смирнов, который 14 февраля отмечает, не забудьте поздравить, 90-летие.

У меня в биатлоне, когда я был первым вице-президентом во всех комитетах, были наши, и мы решали вопросы – свои. Больше всех за 13 лет провели чемпионатов мира и Европы. Сегодня у нас никого нет, в биатлоне. Ни одного», – сказал Тихонов .

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).