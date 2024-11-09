2

Виталий Смирнов: «Я уверен, американцы хотят, чтобы наши спортсмены участвовали в Олимпиаде-2028»

Виталий Смирнов считает, что в США хотят участия россиян в Олимпиаде-2028.

«Если брать Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, я уверен, что американцы хотят, чтобы наши спортсмены в них участвовали. Потому что самый высший рейтинг соревнований среди спортсменов бывает тогда, когда идет соперничество атлетов из США и СССР, из США и России. Безусловно.

Многие в мире об этом не говорят, но они знают, что международное спортивное движения очень многое теряет из-за того, что мы не принимаем участие в международных соревнованиях. Я в этом убежден», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Смирнов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМОК
logoВиталий Смирнов
logoОлимпийская сборная России
ОКР
logoЛос-Анджелес-2028
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игорь Левитин: «Путин поддержал решение Фонда поддержки олимпийцев о выплате ветеранам от 70 лет и старше»
1вчера, 20:18
Дегтярев о желании занять пост главы ОКР: «Неформально очень положительная реакция на «той стороне»
32вчера, 17:09
Колобков о словах Коу про возможный допуск россиян и белорусов: «Мы это уже многократно слышали. Верить ему нельзя ни в коем случае»
12вчера, 13:20
«Буш-старший искренне сказал: «Мы совершили огромную ошибку, что начали блокировать Олимпиаду-1980». Путин о разговоре с бывшим президентом США
107 ноября, 20:20
Путин о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Люди не видят краев»
597 ноября, 19:40
Ноа Лайлс выиграл у стримера Айшоуспида в 50-метровке на 100 тысяч долларов от Мистера Биста
27 ноября, 15:35Видео
Смирнов о Дегтяреве во главе ОКР: «Общение государственного человека, представляющего правительство, во всех переговорах будет придавать вес»
187 ноября, 11:54
Новый глава Олимпийского комитета России будет избран 13 декабря
237 ноября, 10:17
Коу о допуске россиян и белорусов: «Мы должны найти способ вернуться для спортсменов, когда это будет правильно. Рабочая группа изучает этот вопрос»
206 ноября, 12:43
Индия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
465 ноября, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1119 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37