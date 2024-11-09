Виталий Смирнов: «Я уверен, американцы хотят, чтобы наши спортсмены участвовали в Олимпиаде-2028»

Виталий Смирнов считает, что в США хотят участия россиян в Олимпиаде-2028.

«Если брать Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, я уверен, что американцы хотят, чтобы наши спортсмены в них участвовали. Потому что самый высший рейтинг соревнований среди спортсменов бывает тогда, когда идет соперничество атлетов из США и СССР, из США и России. Безусловно.

Многие в мире об этом не говорят, но они знают, что международное спортивное движения очень многое теряет из-за того, что мы не принимаем участие в международных соревнованиях. Я в этом убежден», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Смирнов .