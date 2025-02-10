Иванюк о «Русской зиме»: «Фактически турнир снова стал международным. Здорово, что организаторам удалось собрать такой состав участников»
8 февраля Иванюк стал бронзовым призером международных соревнований «Русская зима» в прыжках в высоту.
– Довольны календарем, который есть сейчас в условиях бана?
– Пока не смотрел календарь летнего сезона, а по зимнему могу сказать, что в целом соревнования интересные, но как будто их не хватает. Хотя нам, прыгунам в высоту, грех жаловаться: у нас уже прошло четыре соревнования этой зимой, а в некоторых дисциплинах один-два старта.
С другой стороны, зимний сезон в легкой атлетике вообще короткий, поэтому хорошо, что нам есть где соревноваться. И на таких стартах, как, к примеру, «Битва полов» и «Русская зима», очень интересно выступать.
На «Русской зиме» собралось несколько иностранных спортсменов – из Турции и Египта. Фактически турнир снова стал международным, каким был несколько лет назад. Здорово, что организаторам удалось собрать такой состав участников.
– Ощущаете рост интереса зрителей к легкой атлетике за время отсутствия наших спортсменов на международных соревнованиях?
– Да, изнутри кажется, что в последние сезоны имеет место развитие наших соревнований в плане интереса к ним зрителей. Зимой люди неплохо ходят на наши старты, а летом вообще здорово.
Летний календарь у нас в последнее время стал очень насыщенный, и приятно, что почти везде мы видим и слышим немалое количество болельщиков на трибунах. Ребята из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) молодцы, что умеют все это организовывать. Конечно, хотелось бы, чтобы так начали делать раньше, но лучше поздно, чем никогда.
– То есть санкции в отношении российских легкоатлетов не сказались на интересе публики?
– Вообще не ощущаю недостатка внимания со стороны зрителей. Хотелось бы только немножко менять локации соревнований, которые нас окружают. А то одни и те же стадионы, одни и те же манежи, – сказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Иванюк.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий