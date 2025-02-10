Иванюк о «Русской зиме»: «Фактически турнир снова стал международным. Здорово, что организаторам удалось собрать такой состав участников»

Илья Иванюк оценил российские турниры на фоне недопуска к международным стартам.

8 февраля Иванюк стал бронзовым призером международных соревнований «Русская зима » в прыжках в высоту.

– Довольны календарем, который есть сейчас в условиях бана?

– Пока не смотрел календарь летнего сезона, а по зимнему могу сказать, что в целом соревнования интересные, но как будто их не хватает. Хотя нам, прыгунам в высоту, грех жаловаться: у нас уже прошло четыре соревнования этой зимой, а в некоторых дисциплинах один-два старта.

С другой стороны, зимний сезон в легкой атлетике вообще короткий, поэтому хорошо, что нам есть где соревноваться. И на таких стартах, как, к примеру, «Битва полов» и «Русская зима», очень интересно выступать.

На «Русской зиме» собралось несколько иностранных спортсменов – из Турции и Египта. Фактически турнир снова стал международным, каким был несколько лет назад. Здорово, что организаторам удалось собрать такой состав участников.

– Ощущаете рост интереса зрителей к легкой атлетике за время отсутствия наших спортсменов на международных соревнованиях?

– Да, изнутри кажется, что в последние сезоны имеет место развитие наших соревнований в плане интереса к ним зрителей. Зимой люди неплохо ходят на наши старты, а летом вообще здорово.

Летний календарь у нас в последнее время стал очень насыщенный, и приятно, что почти везде мы видим и слышим немалое количество болельщиков на трибунах. Ребята из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) молодцы, что умеют все это организовывать. Конечно, хотелось бы, чтобы так начали делать раньше, но лучше поздно, чем никогда.

– То есть санкции в отношении российских легкоатлетов не сказались на интересе публики?

– Вообще не ощущаю недостатка внимания со стороны зрителей. Хотелось бы только немножко менять локации соревнований, которые нас окружают. А то одни и те же стадионы, одни и те же манежи, – сказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Иванюк .