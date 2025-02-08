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Иванюк о бронзе на «Русской зиме»: «Не получилось хорошо выступить. Чуть‑чуть, возможно, не угадал с формой»

Илья Иванюк считает, что не угадал с формой к турниру «Русская зима».

Бронзовый призер чемпионата мира

Сегодня Иванюк завоевал бронзу в прыжках в высоту (2,27 метра). Победил Данил Лысенко (2,30), вторым стал Ярослав Кутковой (2,27).

– Как‑то не получилось хорошо выступить. Результат очень классный, 2,27, учитывая, что после разминки были сомнения в начальной высоте. Но смог чуть собраться и выжимал все из себя. В общем, можно было бы соревнования завтра сделать, может, лучше бы выступил. Чуть‑чуть, возможно, не угадал с формой.

– Как вам в целом турнир? Понравилось?

– Давно такого не было. Можно сказать, что турнир реально оказался международным, которым когда‑то и был. Организаторам удалось создать классную атмосферу. Но в нашем секторе, к сожалению, она чувствовалась уже не так из‑за того что мы были дальше от трибун.

– Трибуны помогали?

– Хорошая атмосфера, было много людей. Но были бы зрители поближе – было бы повеселее. Наш прыжковый сектор был очень далеко от трибун, хотелось быть ближе к болельщикам. Это пожелание на следующий раз, – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2019 Иванюк.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Иванюк
Русская зима
logoсборная России
прыжки в высоту
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