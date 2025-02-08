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Шубенков о призовых ВФЛА: «Заставляет хорошо тренироваться на высокий результат, а не просто зарплатку в сборной на год продлить. Надо попу рвать и за секундами бегать»

Сергей Шубенков назвал серьезной мотивацией призовые от ВФЛА.

Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) установил, что спортсмены, выполнившие в текущем зимнем сезоне норматив чемпионата Европы в помещении 2025 года, получат бонус в размере 300 тысяч рублей.

Шубенков ранее вышел в финал соревнований «Русская зима» в Москве на дистанции 60 метров с барьерами, выиграв свой предварительный забег с результатом 7,76 секунды.

«По сезону прибавлять получается, значит, все делаем правильно, тренируемся хорошо, соревнуемся с удовольствием. По ощущениям, выгляжу неплохо, форма хорошая.

Кроме бонуса, ни о чем думать больше не могу, ха-ха. Шутка, конечно, но на самом деле мотиватор серьезный и очень хороший, в тех условиях, в которых мы находимся, подспорье приличное. Заставляет хорошо тренироваться на высокий результат, а не просто первое место занять, зарплатку в сборной на год продлить. Нет, надо, пардон муа, попу рвать и за секундами бегать», – сказал чемпион мира-2015 в беге на 110 метров в барьерами Шубенков.

Также 34-летний спортсмен выразил удовлетворение тем, что турнир «Русская зима» в нынешнем сезоне имеет международный статус.

«Рубимся, тренируемся, соревнуемся в удовольствие. На «Русскую зиму» привезли Турцию, Эфиопию – вообще класс», – добавил Шубенков.

На данный момент россияне отстранены от международных турниров под эгидой World Athleitcs.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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logoсборная России
ВФЛА
Бег
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