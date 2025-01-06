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Сергей Шубенков: «Моя спортивная жизнь идет к закату. Завершение если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то после следующего»

Сергей Шубенков считает, что его спортивная карьера подходит к концу.

Шубенкову 34 года, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами. На данный момент российские легкоатлеты не допускаются до международных стартов.

«Понятно, что спортивная жизнь моя идет к закату, завершение если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то после следующего. Понятно, что о каких-то длинных циклах речи не идет.

Будет очень прямо хорошо, если я до 2028 года дотяну (до года проведения Олимпийских игр – Спортс’’), но думаю, что вряд ли. Буквально сезон-другой-третий – пока могу так сказать, а чего-то более определенного нет», – заявил Шубенков.

Говоря о мотивации продолжать карьеру, Шубенков признался, что она заключается не в надежде на международные старты, связанные со сменой руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и курсе на переговоры с World Athletics.

«Дело не в приходе нового президента ВФЛА (Петра Фрадкова – Спортс’’). Мотивации очень хорошо добавила новость, что в этом зимнем сезоне у нас будут призовые получше, чем в прошлом, они прикольно подросли, теперь за первое место у нас 130 тысяч рублей. Нас ждут великие дела!

А надежды на международные старты пока нет. Но если даже они будут, у меня результаты сейчас не позволяют солидно на них выглядеть. Не до международных стартов мне пока», – заключил Шубенков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoСергей Шубенков
logoсборная России
Бег
World Athletics (IAAF)
ВФЛА
Петр Фрадков
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