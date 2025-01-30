0

Шубенков, Пронкин, Хасанова и Кочанова вошли в состав комиссии спортсменов ВФЛА

Стал известен состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В список, утвержденный исполкомом организации, включены:

  • Юрий Чечун – председатель комиссии, двукратный чемпион России по марафону;

  • Алексей Федоров – серебряный призер чемпионата Европы в тройном прыжке;

  • Сергей Шубенков – чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами;

  • Мария Кочанова – двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту;

  • Валерий Пронкин – серебряный призер чемпионата мира в метании молота;

  • Эльвира Хасанова – рекордсменка России в спортивной ходьбе, участница Олимпийских игр;

  • Василий Мизинов – серебряный призер чемпионата мира в спортивной ходьбе;

  • Степан Кекин – двукратный чемпион России в многоборье;

  • Екатерина Реньжина – многократная чемпионка России в спринтерском беге, президент Федерации легкой атлетики Тульской области.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ВФЛА
ВФЛА
logoВасилий Мизинов
Мария Кочанова
метания
logoсборная России жен
прыжки в высоту
logoсборная России
Валерий Пронкин
Бег
logoСергей Шубенков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лысенко о «Битве полов»: «Результатом совсем недоволен. Постараюсь исправить сегодняшние ошибки на «Русской зиме»
вчера, 19:22
Прыжки в высоту. «Битва полов». Лысенко победил, Кочанова – 2-я, Королева – 3-я
вчера, 17:53
Глава WADA Банька: «Российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с кодексом WADA»
52вчера, 13:04
Глава WADA: «Мы хотим инвестировать значительные средства в ИИ. Это будущее»
7вчера, 12:33
Глава WADA Банька: «Отсутствие американских выплат не подорвет нашу финансовую стабильность. Мы не поддались давлению»
29вчера, 12:12
Призер чемпионата Европы Хаппио временно отстранен за антидопинговое нарушение
вчера, 06:47
Кандидат в президенты МОК Фейсал ибн Хусейн: «Нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию»
5429 января, 20:39
Зритель погиб от удара молота на соревнованиях по легкой атлетике в США
6228 января, 07:44
Дмитрий Чернышенко: «В этом году в России пройдет 95 международных турниров, в том числе со спортсменами БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ»
3128 января, 06:06
«Мы предложили Россию, и все радостно согласились». Дегтярев сообщил, что летние Игры ШОС 2026 года пройдут в РФ
923 января, 21:04
Ко всем новостям
Последние новости
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
411 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
217 октября 2024, 16:04
Рекомендуем