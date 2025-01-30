Шубенков, Пронкин, Хасанова и Кочанова вошли в состав комиссии спортсменов ВФЛА
Стал известен состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В список, утвержденный исполкомом организации, включены:
Юрий Чечун – председатель комиссии, двукратный чемпион России по марафону;
Алексей Федоров – серебряный призер чемпионата Европы в тройном прыжке;
Сергей Шубенков – чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами;
Мария Кочанова – двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту;
Валерий Пронкин – серебряный призер чемпионата мира в метании молота;
Эльвира Хасанова – рекордсменка России в спортивной ходьбе, участница Олимпийских игр;
Василий Мизинов – серебряный призер чемпионата мира в спортивной ходьбе;
Степан Кекин – двукратный чемпион России в многоборье;
Екатерина Реньжина – многократная чемпионка России в спринтерском беге, президент Федерации легкой атлетики Тульской области.
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