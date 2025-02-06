МОК о призыве Трампа бороться с трансгендерами: «Работая с федерациями, МОК продолжит обсуждать различные темы с соответствующими органами власти»

МОК отреагировал на призыв Дональда Трампа бороться с трансгендерами в спорте.

Президент США Трамп ранее подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране. Также он намерен добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения таких спортсменов в преддверии Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», – заявили в МОК, комментируя действия Трампа.

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