МОК о призыве Трампа бороться с трансгендерами: «Работая с федерациями, МОК продолжит обсуждать различные темы с соответствующими органами власти»
МОК отреагировал на призыв Дональда Трампа бороться с трансгендерами в спорте.
Президент США Трамп ранее подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране. Также он намерен добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения таких спортсменов в преддверии Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.
«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», – заявили в МОК, комментируя действия Трампа.
Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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