Депутат Свищев о трансгендерах в спорте: «Все это ведет к дискредитации спорта и спортивных принципов»
Депутат Дмитрий Свищев назвал дискредитацией участие трансгендеров в спорте.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране. Также Трамп намерен добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения таких спортсменов в преддверии Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.
«Это верное движение работы. Трансгендеры не должны выступать на равных с женщинами или мужчинами. Для них должны быть какие-то отдельные соревнования. Я давно говорю, что все это ведет к дискредитации спорта и спортивных принципов», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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