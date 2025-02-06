Депутат Свищев о трансгендерах в спорте: «Все это ведет к дискредитации спорта и спортивных принципов»

Депутат Дмитрий Свищев назвал дискредитацией участие трансгендеров в спорте.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране. Также Трамп намерен добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения таких спортсменов в преддверии Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

«Это верное движение работы. Трансгендеры не должны выступать на равных с женщинами или мужчинами. Для них должны быть какие-то отдельные соревнования. Я давно говорю, что все это ведет к дискредитации спорта и спортивных принципов», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев .