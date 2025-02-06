Дегтярев назначил Романа Мирошина директором департамента инвестиционного развития Минспорта. Они учились в одном вузе
Министр спорта России Михаил Дегтярев назначил Романа Мирошина директором департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта.
Назначение состоялось 22 января, сообщает источник Спортс’‘ в министерстве. В ведении Мирошина будет поиск внебюджетного финансирования, вопросы строительства и реконструкции спортобъектов.
Дегтярев и Мирошин вместе учились в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени Королева, окончили его в 2004 году.
С 2014 по 2020 год Мирошин работал на руководящих постах в дочерних предприятиях ООО «Газпром энергохолдинг» (Москва, Санкт-Петербург).
В сентябре 2020 года, вскоре после назначения Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, Мирошин получил должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Позже он стал заместителем председателя правительства региона по инфраструктуре и атаманом Окружного казачьего общества.
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