Дегтярев назначил Романа Мирошина директором департамента инвестиционного развития Минспорта. Они учились в одном вузе

Министр спорта России Михаил Дегтярев назначил Романа Мирошина директором департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта.

Назначение состоялось 22 января, сообщает источник Спортс’‘ в министерстве. В ведении Мирошина будет поиск внебюджетного финансирования, вопросы строительства и реконструкции спортобъектов.

Дегтярев и Мирошин вместе учились в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени Королева, окончили его в 2004 году.

С 2014 по 2020 год Мирошин работал на руководящих постах в дочерних предприятиях ООО «Газпром энергохолдинг» (Москва, Санкт-Петербург).

В сентябре 2020 года, вскоре после назначения Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, Мирошин получил должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Позже он стал заместителем председателя правительства региона по инфраструктуре и атаманом Окружного казачьего общества.

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