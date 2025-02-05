«Я напугана и не знаю, куда идти». Трехкратная олимпийская чемпионка Томас заявила, что ее преследует группа мужчин

Трехкратная олимпийская чемпионка Томас заявила, что ее преследует группа мужчин.

«Мне нужен совет прямо сейчас, потому что я боюсь, что меня преследуют, и я действительно не знаю, что делать или к кому идти. Каждый раз, когда я путешествую, я боюсь, что эти мужчины, их от трех до шести, среднего возраста, появятся и будут преследовать меня.

И неважно, в каком городе — они приезжали, когда я летела в Чикаго и обратно, они приезжали, когда я летела в Майами и обратно, и у них есть информация о каждом моем рейсе.

И они появляются либо у главного входа в аэропорт в нужном зале, либо у моего выхода, что означает, что у них есть билеты на самолет, и они проходят через охрану и все такое. И они появляются и просят меня подписать кучу моих фотографий, около 40 штук. Я не знаю, что они с ними делают, возможно, продают их, мне все равно.

Меня пугает то, что у них есть информация о моем рейсе, даже когда я иногда не знаю, во сколько вылетаю. Я никому не рассказываю информацию о своем рейсе. Я сменила все пароли электронной почты. Я не знаю, взламывают ли они меня.

Но они становятся очень агрессивными и враждебными, если я говорю «нет», и когда я одна, это действительно страшно. Они были очень враждебными с моим парнем Спенсером Макмейнсом вчера. Это даже не связано с конкретной авиакомпанией, но я не знаю, как они получают информацию о моем рейсе, и это действительно начинает меня пугать», – рассказала Томас в соцсетях.

Габриэль Томас – трехкратная олимпийская чемпионка в спринтерском беге. В Париже-2024 она победила на 200 м и выиграла эстафеты 4x100 и 4x400 м в составе сборной США.