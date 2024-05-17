Глава WADA: «Когда мы приняли решение вернуть РУСАДА статус соответствия в 2018 году, это вызвало много нападок. Ими руководили те же люди, что и сейчас»

Витольд Банька считает, что WADA пытаются втянуть в политические игры.

«Некоторые люди, которых вы знаете, пытаются втянуть нас в политические игры, часто используя, к сожалению, спортсменов в этом процессе.

Когда WADA приняло решение вернуть Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия в 2018 году, это вызвало много критик, клеветнических заявлений и жестких нападок на WADA. Ими руководили те же люди, что и сейчас. Они говорили, что мы мягко относимся к России. Критика была действительно несправедливой, и в конце концов мы были оправданы.

Решение, принятое исполнительным комитетом WADA в 2018 году, позволило нам получить данные из московской лаборатории и, в конечном счете, выявить манипуляции с данными в лаборатории. Это позволило WADA успешно возбудить дело о несоблюдении требований против в CAS и начать операцию LIMS», – сказал глава WADA Банька.