Глава WADA: «Когда мы приняли решение вернуть РУСАДА статус соответствия в 2018 году, это вызвало много нападок. Ими руководили те же люди, что и сейчас»

Теги допинг WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Витольд Банька Легкая атлетика

Витольд Банька считает, что WADA пытаются втянуть в политические игры.

«Некоторые люди, которых вы знаете, пытаются втянуть нас в политические игры, часто используя, к сожалению, спортсменов в этом процессе.

Когда WADA приняло решение вернуть Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия в 2018 году, это вызвало много критик, клеветнических заявлений и жестких нападок на WADA. Ими руководили те же люди, что и сейчас. Они говорили, что мы мягко относимся к России. Критика была действительно несправедливой, и в конце концов мы были оправданы.

Решение, принятое исполнительным комитетом WADA в 2018 году, позволило нам получить данные из московской лаборатории и, в конечном счете, выявить манипуляции с данными в лаборатории. Это позволило WADA успешно возбудить дело о несоблюдении требований против РУСАДА в CAS и начать операцию LIMS», – сказал глава WADA Банька.

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7 комментариев
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Обманная многоходовка от ВАДА с главной целью - отстранить Россию надолго.
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Как удачно у WADA всё получилось- восстановили, получили данные, возбудили дело, отстранили. Блеск!
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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, комментируя дело китайских пловцов, заявил, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.
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Витольд Банька считает, что WADA пытаются втянуть в политические игры.

ДА ЛАДНО????????
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Ответ NRNG
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, комментируя дело китайских пловцов, заявил, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.
Не опровергаем, а подтверждаем собственные нарушения, указанием на аналоги))👍🏻
+2
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А что там с испанцами то?
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Ответ NRNG
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, комментируя дело китайских пловцов, заявил, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.
Этодругин?
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