Глава WADA: «Мы хотим инвестировать значительные средства в ИИ. Это будущее»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает, что искусственный интеллект (ИИ) поможет допинг-контролю в будущем.

«Нам необходимо еще больше инвестировать в исследования и науку, чтобы лучше выявлять допинговые вещества и нарушения правил.

Мы также хотим инвестировать значительные средства в ИИ. У нас огромная база спортсменов. ИИ может улучшить анализ наших данных. Это будущее», – заявил Банька.

Ранее в WADA уже сообщали об интересе к исследованиям в сфере ИИ.