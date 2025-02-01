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Глава WADA: «Мы хотим инвестировать значительные средства в ИИ. Это будущее»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает, что искусственный интеллект (ИИ) поможет допинг-контролю в будущем.

«Нам необходимо еще больше инвестировать в исследования и науку, чтобы лучше выявлять допинговые вещества и нарушения правил.

Мы также хотим инвестировать значительные средства в ИИ. У нас огромная база спортсменов. ИИ может улучшить анализ наших данных. Это будущее», – заявил Банька.

Ранее в WADA уже сообщали об интересе к исследованиям в сфере ИИ.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Onet
Витольд Банька
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