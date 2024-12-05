Президент WADA Банька о выдвижении на новый срок: «Мы усилили систему в последние годы. Но она неидеальная, требует усовершенствования – считаю, мы способны это сделать»
Президент WADA Витольд Банька подтвердил намерение переизбраться на новый срок.
Выборы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдут 29 мая 2025 года. Поляк Банька возглавляет организацию с 2020-го.
«Я хочу подтвердить то, что уже говорил в этом году. Мы с вице-президентом Ян Ян собираемся продолжить нашу миссию и будем баллотироваться на следующие три года.
Считаю, что мы усилили систему в последние годы. Но система неидеальная, она требует усовершенствования, и я считаю, что мы способны это сделать», – сказал Банька на заседании совета учредителей WADA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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