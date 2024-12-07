Саммит Международного олимпийского комитета поддержал кандидатуру Баньки на выборах президента WADA
Олимпийский саммит поддержал кандидатуру Баньки на выборах президента WADA.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
«Участники саммита поддержали кандидатуры Витольда Баньки и Ян Ян на посты президента и вице-президента WADA соответственно, подчеркнув их важные достижения за последние шесть лет», – говорится в сообщении.
Витольд Банька возглавляет Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 2020 года и намерен переизбираться на новый срок. Выборы главы организации пройдут 29 мая 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
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