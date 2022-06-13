Глава WADA: «Мы активно исследуем методы искусственного интеллекта в борьбе с допингом. Надеемся, что в ближайшие годы они приведут к интересным результатам»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал об исследованиях в области искусственного интеллекта.

«Мы активно исследуем методы использования искусственного интеллекта в борьбе с допингом. Путем обработки и интерпретации больших объемов данных мы сможем выявлять подозрительные тенденции. Таким образом нам удастся скорректировать программы тестирования, чтобы сделать их более точечными и эффективными.

Исследования в области искусственного интеллекта набирают обороты, и мы надеемся, что в ближайшие годы они приведут к интересным результатам.

К сожалению, в последнее время бюджет WADA на исследования – с 2006-го к 2017 году – сократился с 6,6 млн долларов до 1,9 млн. Приняв это к сведению, в прошлом месяце мы предложили увеличить общий бюджет WADA, составляющий 46 млн долларов.

Члены правления WADA одобрили увеличение бюджета WADA в течение следующих трех лет: на 8% и дважды на 6%. Это позволит нам ежегодно инвестировать в исследования как минимум 4,5 млн долларов», – рассказал Банька на научной конференции WADA в Лозанне и отметил, что агентство изучает варианты с новыми спонсорскими соглашениями.