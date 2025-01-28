Дмитрий Чернышенко: «В этом году в России пройдет 95 международных турниров, в том числе со спортсменами БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ»
«Как отметил президент Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире – в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств.
В этом году в России пройдет 95 международных турниров, в том числе со спортсменами БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ, 40 всероссийских комплексных соревнований с зарубежными участниками и командами, а также 155 чемпионатов России по олимпийским видам спорта и другим важным спортивным дисциплинам.
На международной арене российские атлеты примут участие в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Одним из ключевых событий станут «Игры Будущего», которые впервые прошли в России в 2024 году, а в этом году состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах», – сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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