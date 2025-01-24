«Мы предложили Россию, и все радостно согласились». Дегтярев сообщил, что летние Игры ШОС 2026 года пройдут в РФ

Министр спорта Дегтярев сообщил, что летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России.

«Мы предложили Россию, и все радостно согласились. В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург.

«Под звездочкой» еще пара городов, но Москва и Санкт-Петербург уже согласованы.

В этом году в Китае пройдет совещание старших должностных лиц в области спорта ШОС – мы предложили, и китайская сторона нас поддержала. Будем рассматривать Игры ШОС.

21 вид спорта, большая программа, десятью или двенадцатью не обойдемся», – сказал Михаил Дегтярев .