«Мы предложили Россию, и все радостно согласились». Дегтярев сообщил, что летние Игры ШОС 2026 года пройдут в РФ
Министр спорта Дегтярев сообщил, что летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России.
«Мы предложили Россию, и все радостно согласились. В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург.
«Под звездочкой» еще пара городов, но Москва и Санкт-Петербург уже согласованы.
В этом году в Китае пройдет совещание старших должностных лиц в области спорта ШОС – мы предложили, и китайская сторона нас поддержала. Будем рассматривать Игры ШОС.
21 вид спорта, большая программа, десятью или двенадцатью не обойдемся», – сказал Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем