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Михаил Дегтярев: «Поздравляю нашу сборную по плаванию, вся страна за них болела. Впереди, уверен, только победы у наших ребят»

Михаил Дегтярев поздравил пловцов с успешным выступлением на чемпионате мира.

Российские пловцы в нейтральном статусе выступили на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште. На их счету 10 медалей – 6 золотых и 4 серебряных.

«Поздравляю нашу сборную по плаванию. Ребята молодцы, заняли второе общекомандное место, взяли шесть золотых медалей, вся страна за них болела.

Это новая генерация пловцов, которая базируется на крепкой российской школе плавания, и впереди, уверен, только победы у наших ребят. Не только в плавании, но и в водном поло, и в прыжках в воду, и в синхронном плавании. Вы знаете, что Международная федерация водных видов спорта начала допускать и другие виды: синхронное плавание, прыжки в воду.

Только системная работа в юридическом ключе даст возможность вернуться нам на международную спортивную арену: сотрясание кулаками, агрессивная риторика, хлопанье дверьми ни к чему хорошему никогда не приводят.

Да, сегодня дискриминируются наши спортсмены, да, есть не очень корректные решения и поведение некоторых международных федераций и организаций, но это не должно служить основанием для самоизоляции.

Я вижу, как люди реагируют, болеют, поздравляют, гордятся нашими спортсменами в России. Вы понимаете, они наши герои, граждане нашей страны, они любят Россию, любят спорт и привозят свои медали сюда, на территорию России», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России.

Наши возвращаются в мировой спорт: вслед за пловцами переобулись гимнасты. Ждем Вяльбе?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
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