Прыгун с шестом Моргунов пропустит почти весь зимний сезон из-за травмы бедра
Прыгун с шестом Тимур Моргунов пропустит зимний сезон из-за травмы бедра.
Об этом рассказал личный тренер спортсмена Владимир Шульгин.
«У Тимура случилась травма передней мышцы левого бедра, сейчас он потихоньку восстанавливается, но на тренировках еще испытывает небольшую боль в ноге.
Поэтому пока он не выступает и заявится, возможно, только на чемпионат России, который будет в конце зимнего сезона», – сказал Шульгин.
Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 28 февраля по 2 марта в Москве.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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