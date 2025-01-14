Прыгун с шестом Моргунов пропустит почти весь зимний сезон из-за травмы бедра

Прыгун с шестом Тимур Моргунов пропустит зимний сезон из-за травмы бедра.

Об этом рассказал личный тренер спортсмена Владимир Шульгин.

«У Тимура случилась травма передней мышцы левого бедра, сейчас он потихоньку восстанавливается, но на тренировках еще испытывает небольшую боль в ноге.

Поэтому пока он не выступает и заявится, возможно, только на чемпионат России, который будет в конце зимнего сезона», – сказал Шульгин.

Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 28 февраля по 2 марта в Москве.

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