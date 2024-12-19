Легкоатлеты Соловьев, Якушина и Ананьев поступили в университет Техаса

Обладатель Кубка России-2024 в прыжках с шестом Александр Соловьев уехал на учебу в США.

Об этом сообщил тренер спортсмена Олег Диаздинов.

«Александр поступил в университет Техаса (Texas A&M University – прим. ТАСС) и улетел в Америку. Он пропустит зимний сезон и вернется в Россию только в июне. Во всех главных стартах летнего сезона, включая чемпионат и Кубок России, Александр планирует принять участие», – сказал Диаздинов.

Соловьеву 22 года, в минувшем сезоне он становился первым на зимнем чемпионате страны, летнем молодежном первенстве и командном чемпионате России в Сочи. На Играх БРИКС в Казани он занял второе место, сумев выполнить олимпийский норматив (5,82 метра).

По информации ТАСС, в Texas A&M University также поступили серебряный призер чемпионата России Софья Якушина и вице-чемпион молодежного первенства страны в прыжках с шестом Олег Ананьев .