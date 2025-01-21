Минспорт купил у Геннадия Тимченко цифровую платформу «Мой спорт» («Ведомости»)

Минспорт купил у Геннадия Тимченко цифровую платформу Мой спорт.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.

«Мой спорт» – это платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных школ и федераций, региональных и муниципальных органов власти. Через сервис спортшколы уведомляют о расписании занятий, там же можно подать заявку на участие в соревнованиях, отслеживать спортивные результаты. Аудитория сервиса – более 2,5 млн пользователей.

Платформу разрабатывала и внедряла инвестгруппа Volga Group бизнесмена Геннадия Тимченко. В декабре его избрали вице-президентом Олимпийского комитета России, который возглавил министр спорта Михаил Дегтярев .

Знакомый с деталями сделки источник заявил, что акции «Моего спорта» обошлись Минспорту в 100 тысяч рублей при рыночной оценке стоимости сервиса в 1 млрд руб.

«Фактически министр договорился с ним (Тимченко) о даре России. Если раньше «Мой спорт» конкурировал с ГИС «Спорт», то министр их «поженил», – сказал собеседник.