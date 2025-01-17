Дегтярев провел совещание с регионами по противодействию насилию в детско-юношеском спорте

В Минспорте прошло совещание с регионами по противодействию насилию в спорте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня министр спорта России Михаил Дегтярев провел селекторное совещание с регионами, посвященное выполнению поручений президента России по повышению доступности детско-юношеского спорта, а также по противодействию насилию в спортивной среде.

«Детско-юношеский спорт сегодня охватывает почти 24 миллиона детей. Однако значительная их часть занимается спортом платно, и наша цель – сделать спортивные секции доступными для всех, независимо от финансовых возможностей семьи.

Для этого мы реализуем Концепцию развития детско-юношеского спорта и Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Мы нацелены на создание единого образовательного пространства, поддержку спортивных школ, развитие инфраструктуры и исключение избыточных затрат для родителей», – сказал Дегтярев

Также министр назвал «абсолютно недопустимыми» примеры случаев физического и морального насилия со стороны тренеров в разных регионах страны.

«Когда тренер, который должен быть наставником, сам становится источником насилия, это не просто нарушение, это преступление. Спортивные секции должны стать пространством радости, дружбы и личного развития, а не местом, где ребенок испытывает страх.

Мы обязаны создать систему, исключающую подобные явления, и при этом обеспечивать объективность и беспристрастность в разборе конфликтов», – подчеркнул Дегтярев.

Министр потребовал от регионов усилить контроль за деятельностью тренеров, организовать системное обучение персонала навыкам работы с детьми и предотвращения конфликтов, а также наладить взаимодействие с надзорными органами для соблюдения всех норм безопасности.