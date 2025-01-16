Министр спорта Дегтярев убрал букву Z из названия своего телеграм-канала

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего телеграм-канала .

Ранее аккаунт носил название «Пулемет Дегтярева Z». Теперь оно изменилось на «Пулемет Дегтярева» – с эмодзи в виде российского флага.

В ноябре Дегтярев также сообщал , что планирует вести каналы на английском и французском языках в соцсети X.