Министр спорта Дегтярев убрал букву Z из названия своего телеграм-канала
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего телеграм-канала.
Ранее аккаунт носил название «Пулемет Дегтярева Z». Теперь оно изменилось на «Пулемет Дегтярева» – с эмодзи в виде российского флага.
В ноябре Дегтярев также сообщал, что планирует вести каналы на английском и французском языках в соцсети X.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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