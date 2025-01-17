Глава Федерации легкой атлетики Ростовской области о задержании тренера Дротика по подозрению в совращении ребенка: «Я впервые слышу, что он кого‑то домогался»

Глава Федерации легкой атлетики Ростовской области Александра Бутвина высказалась о задержании тренера Владимира Дротика.

Ранее Telegram‑канал Mash сообщил, что заслуженный тренер России Владимир Дротик был задержан по подозрению в совращении ребенка в Ростовской области.

— У меня никакой информации по поводу задержания Владимира Дротика, узнала от вас об этом. Надеюсь, что это какая‑то ошибка.

— Вы пробовали связаться с Владимиром?

— Нет, не пробовала, но говорят, что он лежит в больнице. Есть несколько версий, почему он там лежит, но какой из них верить — непонятно. Сложно что‑то комментировать, когда нет стопроцентной информации.

Могу сказать, что Владимир Дротик работает тренером уже более 40 лет, я впервые слышу, что он кого‑то домогался. Он всегда работал с детьми, у него много чемпионов, призеров первенств России. Поэтому мне сложно поверить в это все.

Люди разные бывают, родители в том числе, могли увидеть то, что не является правдой. Мы же не знаем всего, что было. Мне кажется, надо подождать более развернутой информации, — сказала Бутвина.