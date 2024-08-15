Шахматистка Османова, которую пыталась отравить соперница: «Не хочу ее уголовного преследования. Главное – пожизненно дисквалифицировать ее»

Шахматистка Османова рассказала об инциденте на чемпионате Дагестана по шахматам.

Ранее появилась информация, что на чемпионате Дагестана одна из участниц разлила ртуть на игровом Османовой. Та почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую.

7 августа министр спорта Дагестана Сажид Сажидов заявил: «Амина Абакарова из Махачкалы обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось, ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть ее сопернице – чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска».

После этого Федерация шахмат России временно отстранила Абакарову от соревнований.

— Когда вы поняли, что что-то не так?

— Минут через 20-30 после начала партии. В какой-то момент я стала глубоко дышать. Знаете, ощущение такое, будто тебе воздуха стало не хватать. Стараешься вдохнуть поглубже, но не получается. И голова стала болеть, кружиться. Обычно во время шахматной партии должна быть тишина, мы не разговариваем с соперниками. Но Амина в тот момент даже поинтересовалась: «Ума, вам что, плохо?» И продолжила играть как ни в чем не бывало. И только через пару ходов я увидела шарики…

— Поняли, что это ртуть?

— Не сразу. Ведь в голову не может прийти, что на шахматном турнире, в игровом зале может кто-то ртуть пролить. Это не дом и даже не больница, где в теории кто-то может разбить ртутный градусник. И только когда эти шарики стали делиться на маленькие кусочки, а потом склеиваться, я поняла, что это ртуть. Говорю ей: «Ты можешь посмотреть, что это? Ртуть?» Она так удивилась, что там что-то есть. Мы остановили часы, подняли доску, уже там вещество было в большом количестве. Уже здесь мы вызвали судью и начали разбираться. А потом посмотрели то самое видео, которое мы все уже видели. Знаете, какой момент в голове не укладывается?

— Какой?

— Вот она хотела мне эту страшную вещь сделать, хорошо. Но ведь там в зале были еще люди, там же была не одна я. В том числе несовершеннолетние, маленькие дети, пожилые шахматисты. Получается, этот человек не подумал ни о ком из них! А мы должны были там играть пять дней. И все люди в зале дышали бы ртутью всю оставшуюся неделю. И получилось бы умышленное массовое отравление. Ведь кто-то после меня сел бы на это место, и как бы его организм справился? Это мог быть ребенок, мог быть старик, но об этом сейчас никто не говорит.

— Учитывая все вышесказанное, вы хотите уголовного преследования? Чтобы ее посадили?

— Нет, на самом деле я этого не хочу. Главное, что надо сделать — действительно пожизненно дисквалифицировать ее на всех уровнях и запретить вести образовательную деятельность. Это станет для нее самым серьезным наказанием. Насколько я знаю, она очень любит шахматы. Если у меня на первом месте всегда стоит моя семья, мои дети, то ей 40 лет, семьи нет, единственное, что у нее есть — это шахматы, — сказала Османова.