В квартире олимпийского чемпиона Тараса Хтея произошел пожар

В квартире Тараса Хтея произошел пожар

«Да, действительно произошел инцидент. Мы проживаем в жилом комплексе в районе метро Шелепиха, это квартира детей, они поступили в ВУЗ.

Девочка находилась дома, пошла на кухню готовить бутерброды, произошло возгорание в одной из комнат, пыталась сама потушить, но не получилось. Вызвали пожарных, никто не пострадал, пожар никуда не распространился.

Сейчас будет работать клининговая компания, нужно убрать запах дыма, вычистить все, в одной из комнат предстоит сделать косметический ремонт. Самое главное, что никто не пострадал», – рассказал Хтей.

Тарас Хтей — чемпион Олимпийских игр 2012 года по волейболу. В июне этого года стал сенатором от Белгородской области.