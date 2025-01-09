Виталий Смирнов: «В угрозы лишения турниров я не верю, но USADA надо ставить на место, здесь я бы выступил на стороне WADA»
Правительство США отказалось выплачивать взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за 2024 год из-за дела 23 китайских пловцов, которые сдали положительные допинг-пробы перед Токио-2020, но не были наказаны.
«Я не знаю ни одного подобного случая, не думаю, что это произойдет.
Во главе USADA стоит, по‑моему, неадекватный человек (Трэвис Тайгерт). Эта организация все время хочет себя поставить в положение над схваткой. Они не признают требований WADA, поступают по‑своему.
В угрозы лишения турниров, чемпионата мира, Олимпиады я не верю, но USADA надо ставить на место, здесь я бы выступил на стороне WADA», — сказал почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?
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