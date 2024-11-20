Глава USADA обвинил РУСАДА в искусственном завышении статистики тестирований на допинг
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) упрекнуло Антидопинговое агентство США (USADA) в низком числе собранных допинг-проб за 2023 год, отметив, что в других странах, в том числе в России, провели большее количество тестирований.
«Возможно, вы не в курсе, что Россия известна тем, что нацеливается на массовые развлекательные тренировочные мероприятия, например, в парусном спорте – в первую очередь для того, чтобы раздуть статистику тестирований.
Подобные тренировочные сборы обычно включают в себя массовые и недорогостоящие тесты, но проводились они в тех случаях, когда было маловероятно, что кто-то из присутствующих спортсменов употреблял запрещенные вещества.
Вряд ли это эффективная стратегия, если вы действительно хотите остановить мошенников», – говорится в ответном письме главы USADA Трэвиса Тайгерта.
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