Глава РУСАДА об обвинениях в завышении статистики тестирований со стороны USADA: «Мы – образец для антидопинговых организаций. Это, видимо, и задело автора «обвинения»

Гендиректор РУСАДА ответила на обвинения в завышении статистики тестирований.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA ) Трэвис Тайгерт заявил , что Россия раздувает статистику тестирований, проводя проверки на массовых развлекательных тренировочных мероприятиях.

«Тестирование РУСАДА (и планирование, и непосредственно отбор проб) с точки зрения соблюдения международных регламентов осуществляется на самом высоком уровне. Поэтому к нам и обращаются агентства других стран и международные федерации, чтобы мы осуществили допинг‑контроль для них на территории России.

Мы – образец для антидопинговых организаций. Это не только мое мнение, а подтверждается в отчетах и заявлениях зарубежных коллег. Именно это, видимо, и задело автора «обвинения». Пояснять и отчитываться, по какой конкретно причине были отобраны пробы в том или ином виде спорта и в каком количестве, мы не будем.

Я уже неоднократно говорила, что коллеги должны разобраться, прежде всего, со своими проблемами, а не тратить время на поиски малейшего повода для ложного обвинения других», – сказала Вероника Логинова .