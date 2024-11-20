Глава РУСАДА об обвинениях в завышении статистики тестирований со стороны USADA: «Мы – образец для антидопинговых организаций. Это, видимо, и задело автора «обвинения»
Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что Россия раздувает статистику тестирований, проводя проверки на массовых развлекательных тренировочных мероприятиях.
«Тестирование РУСАДА (и планирование, и непосредственно отбор проб) с точки зрения соблюдения международных регламентов осуществляется на самом высоком уровне. Поэтому к нам и обращаются агентства других стран и международные федерации, чтобы мы осуществили допинг‑контроль для них на территории России.
Мы – образец для антидопинговых организаций. Это не только мое мнение, а подтверждается в отчетах и заявлениях зарубежных коллег. Именно это, видимо, и задело автора «обвинения». Пояснять и отчитываться, по какой конкретно причине были отобраны пробы в том или ином виде спорта и в каком количестве, мы не будем.
Я уже неоднократно говорила, что коллеги должны разобраться, прежде всего, со своими проблемами, а не тратить время на поиски малейшего повода для ложного обвинения других», – сказала Вероника Логинова.
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