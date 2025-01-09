Юрий Ганус: «Американцы стараются доминировать в работе всех международных организаций, не только спортивных. Им не нравится, что WADA не поддается давлению»

Юрий Ганус высказался об отказе США платить взносы в WADA.

«Противоречия между правительственными структурами США, USADA и WADA существуют уже давно. Американцы вносят существенный вклад в финансовую стабильность организации и постоянно пытаются оказывать давление на нее.

Они в свойственной манере стараются доминировать в работе всех международных организаций, не только спортивных. Собственно им как раз и не нравится, что WADA не поддается давлению, не участвует в политических движениях и сохраняет нейтралитет.

Кому-то кажется, что многие расследования затягиваются намеренно, но на самом деле в WADA дела озвучивают, передают в судебное производство и закрывают, когда собраны все материалы. Полагаю, так было и с китайскими спортсменами, и с нашими, и с любыми другими, как и с лабораториями.

В международной среде WADA часто обвиняют в отсутствии жесткости, но это не слабость или недостаток WADA. Насколько я понимаю по своему опыту взаимодействия с WADA, это политика поиска и принятия обоснованных, сложно оспоримых решений. Я не помню, чтобы исполнительное руководство WADA делало какие-либо громкие, внешне мотивированные заявления.

WADA действительно старается сохранять свою независимость. Говорю об этом не потому, что являюсь их поклонником, а поскольку обладаю опытом работы с WADA в критических ситуациях, понимаю миссию WADA, а это международный регулятор, знаю многих руководителей, которые работали там еще в мою бытность главой РУСАДА , и продолжают работать по сей день, и был свидетелем принимаемых WADA независимых от воли политиков решений.

Прекрасно помню, как предыдущий президент WADA Крейг Риди на пресс-конференции в Лондоне довольно жестко заявил, что какими великими ни были бы США, это не дает им права вмешиваться в международную антидопинговую систему.

В исполнительных органах WADA работают консервативные и принципиальные люди, которые не хотят превратить WADA в карманную организацию одного из ведомств США. Если один раз вымазаться — потом не отмоешься», – сказал экс-глава РУСАДА Ганус .

США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?