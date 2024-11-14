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Логинова о том, что WADA и USADA обсуждали статус РУСАДА в Вашингтоне: «Это вызвало у меня возмущение и негодование»

Глава РУСАДА Вероника Логинова высказалась о конфликте WADA и USADA.

– С какими чувствами вы наблюдаете за конфликтом Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Американским антидопинговым агентством (USADA), разгоревшимся из-за дела китайских пловцов, к которым, как считают в США, WADA проявило фаворитизм?

– Для меня лично наблюдать за этим конфликтом очень интересно. В 2022 году я прочитала на сайте WADA новость о поездке руководства Всемирного антидопингового агентства в Вашингтон. Она у меня вызвала возмущение и негодование – по той причине, что на официальном сайте агентства анонсировано, что одной из тем встречи являлось восстановление статуса РУСАДА. Я до сих пор не могу это забыть – а в каком контексте, собственно, руководство WADA могло обсуждать с американской стороной этот вопрос? И какое дело в рамках этого визита им могло быть до РУСАДА в целом? Не могу себе представить противоположной ситуации – чтобы у нас здесь обсуждали статус USADA.

Безусловно, USADA сильная организация в плане операционной деятельности. Мы следим за лучшими практиками в деятельности антидопинговых организаций других стран, в том числе USADA, многое для себя почерпнули. Но вот эта «дружба» USADA и WADA закончилась в тот момент, когда по мнению USADA были затронуты интересы американских спортсменов.

Моя позиция уже на протяжении трех лет такова – мы занимаемся понятной работой в соответствии со стандартами и требованиями так, что к нам нет никаких претензий. Даже сейчас, когда была Олимпиада в Париже, помимо обеспечения пробами спортсменов в пулах, мы, независимо от решений ОКР, ПКР и спортивных федераций по участию в Играх, провели тестирование всех спортсменов, выступление которых планировалось.

А что касается вопросов «дружбы», которая заканчивается, когда задевают чьи-то интересы – считаю, что настало время на очень высоком уровне, ЮНЕСКО или даже выше, поговорить о мировой антидопинговой системе и недостатках в ее работе, в нормативной базе, которая ее обеспечивает. Приложить все усилия для обеспечения независимости антидопинговых органов. Ведь до сих пор в ряде стран министр спорта назначает руководителя национальной антидопинговой организации, представители министерств спорта входят в их наблюдательные советы. На мой взгляд, это недопустимо. У нас такое сейчас невозможно представить.

Также в регламентирующих документах необходимо скорректировать некоторые пункты, которые касаются обработки результатов, обнародования информации, права на обжалование решения. Это огромная работа. Я думаю, что этот конфликт приведет к определенным изменениям, судя по той решительности, которую проявляют представители американской стороны. Ряд шагов уже предпринят, – сказала Логинова.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoдопинг
USADA
logoWADA
logoРУСАДА
ЮНЕСКО
Вероника Логинова
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