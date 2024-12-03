Экс-глава РУСАДА Ганус: «В период моей работы не видел предвзятости со стороны WADA»

Экс-глава РУСАДА заявил, что не видит предвзятости WADA по отношению к России.

Юрий Ганус был генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2017-2020 годах.

«Проработав ранее в международной среде около 20 лет, в период моей работы, понимая требования международного регулятора, я не видел предвзятости со стороны WADA. И мы всегда оставались национальным антидопинговым агентством России.

Я задавал вопрос президенту WADA Крейгу Риди. Тогда у меня было предложение по инициативному пересмотру анализов всех допинг-проб, которые были в московской лаборатории, чтобы не допустить масштабного скандала. Я задал вопрос: «Как ты думаешь, если мы выявим значительное нарушение либо большое количество нарушений, это как-то будет отражаться на честных спортсменах и нашем спорте?»

Он сказал, что вопрос не в значимости тех нарушений, которые были, и в количестве этих нарушений. Вопрос заключается в том, «что вы с этим делаете?». Он правильно сказал.

Собственно говоря, мы это и делали, мы принципиально боролись с допингом не только ради соответствия, хотя это тоже было важно, а прежде всего ради наведения порядка, разрешения и выхода из допингового кризиса, ради чистого спорта», – сказал Ганус.

Экс-глава РУСАДА отметил, что категорически против того, чтобы чистых спортсменов отстраняли от участия в соревнованиях.

«Я не знаю, какими мотивами кто там руководствовался. Антидопинговая система обязательно должна быть. Спортсменам нужно предоставлять равную возможность для участия в спорте, для участия в соревнованиях, и побеждать должны сильнейшие чистые спортсмены.

Сейчас нужно нормально развивать антидопинговую систему внутри Российской Федерации. Она в наших национальных интересах. Нам допинг не нужен. Допинг – это искушение для неуверенных и слабых.

Конечно, с точки зрения циничного профессионализма он позволяет выходить на другой уровень, перескакивая через несколько ступенек, но спорт – это не соревнования киборгов. Я всегда подчеркивал – нам нужны победы, которые у нас никто не отберет, именно благодаря силе духа», – добавил Ганус.