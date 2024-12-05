WADA закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины по вопросу статуса несоответствия
Об этом рассказал председатель комитета Всемирного антидопинговое агентства (WADA) по соответствию Генри Гурджи.
В октябре 2021 года WADA опубликовало отчет о манипуляциях в тестировании. Расследование показало, что украинский центр (НАДЦУ) с 2012-го мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. В отношении организации началась проверка на предмет несоответствия кодексу WADA.
«Большую часть года мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента WADA закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», – рассказал Гурджи на заседании совета учредителей WADA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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