WADA закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины по вопросу статуса несоответствия

WADA закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины.

Об этом рассказал председатель комитета Всемирного антидопинговое агентства (WADA ) по соответствию Генри Гурджи.

В октябре 2021 года WADA опубликовало отчет о манипуляциях в тестировании. Расследование показало, что украинский центр (НАДЦУ ) с 2012-го мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. В отношении организации началась проверка на предмет несоответствия кодексу WADA.

«Большую часть года мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента WADA закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», – рассказал Гурджи на заседании совета учредителей WADA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).