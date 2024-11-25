WADA подало в суд на Антидопинговое агентство США за клевету
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в суд на Антидопинговое агентство США (USADA) за клевету.
Об этом сообщил немецкий журнал Sportschau. Иск направлен в суд Швейцарии.
Поводом стали заявления американской стороны в адрес действий WADA по допинг-делу 23 китайских пловцов, сдавших тесты на триметазидин в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Тогда WADA не смогло подтвердить вину спортсменов и не применило к ним санкций.
Позднее в USADA неоднократно заявляли о подрыве доверия к WADA и обвиняли в сокрытии положительных допинг-проб.
У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sportschau
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