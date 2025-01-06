Мария Кочанова пропустит турнир в Екатеринбурге из-за травмы
Чемпионка России в прыжках в высоту Кочанова пропустит турнир в Екатеринбурге.
Турнир «Рождественские старты» пройдет в Екатеринбурге 7 января.
«Приняли решение этот зимний сезон открыть чуть позже. Дело в том, что спортсменка не сумела до конца восстановиться после травмы задней поверхности бедра, полученной на тренировке.
Мария заявилась на турнир в Москве 9 января, возможно, выступит там. А дальше все пойдет по плану, в Челябинске 17 января точно будем стартовать», – сказала тренер спортсменки Елена Попкова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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