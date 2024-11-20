Тренер по прыжкам в высоту Елена Попкова стала лауреатом Национальной спортивной премии

Елена Попкова стала лауреатом Национальной спортивной премии как тренер года.

Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня в здании Министерства спорта РФ в Москве.

Елена Попкова работает с Марией Кочановой, которая в 2024 году победила на индивидуальном и командном чемпионатах России по легкой атлетике, а также выиграла золото на Играх БРИКС.

Также на премию претендовали главный тренер мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов и старший тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.