Тренер по прыжкам в высоту Елена Попкова стала лауреатом Национальной спортивной премии
Елена Попкова стала лауреатом Национальной спортивной премии как тренер года.
Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня в здании Министерства спорта РФ в Москве.
Елена Попкова работает с Марией Кочановой, которая в 2024 году победила на индивидуальном и командном чемпионатах России по легкой атлетике, а также выиграла золото на Играх БРИКС.
Также на премию претендовали главный тренер мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов и старший тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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