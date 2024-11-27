Валерий Пронкин и Мария Кочанова признаны легкоатлетами года по версии ВФЛА

Метатель молота Валерий Пронкин и прыгунья в высоту Мария Кочанова стали легкоатлетами года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Итоги голосования стали известны на отчетно-выборной конференции ВФЛА.

Всего было представлено три номинации: Пронкин и Кочанова победили как «Спортсмены года», бегунья Мария Ермакова и прыгун в высоту Степан Веткин – как «Восходящие звезды года», а тренер Кочановой Елена Попкова признана лучшим тренером.

Чествование всех победителей пройдет на соревнованиях «Русская зима» в Москве 8 февраля.

Пронкин и Кочанова в нынешнем сезоне выиграли чемпионат России, Игры БРИКС и выполнили олимпийские нормативы.

Он стал спортсменом года в России – и это удивило всех (даже его самого). Мы поговорили