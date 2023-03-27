Сергей Шубенков: «Думаю, российский спорт будет продолжать жить под санкциями как минимум до окончания всем известных событий»

предположил, как долго продлятся санкции в отношении российского спорта.

Ранее World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) в организации.

«Какова была моя реакция на решение о восстановлении ВФЛА? От безразличия до сдержанного оптимизма, если честно. Пусть статус нашей федерации сейчас изменился, что, конечно, является маленьким шагом вперед, но по факту положение самих спортсменов особо не поменялось.

Да, теперь нам не нужно проходить все бюрократические препоны для получения нейтрального статуса, а у спортсменов появится, допускаю, больше шансов для участия в каких-то международных стартах, но та полноценная соревновательная жизнь, которой я жил до санкций, в этом году не вернется. Думаю, что российский спорт будет продолжать жить под санкциями как минимум до окончания всем известных событий.

Больше года назад я заплатил 250 долларов за нейтральный статус, который так и не получил. Пропали ли деньги? Если бы мне сейчас предложили заплатить еще 200 долларов и после этого допустили бы до всех соревнований, то я с радостью это бы сделал», – сказал чемпион мира в барьерном спринте.

Нашу легкую атлетику вернули 8 лет спустя! Но есть море оговорок